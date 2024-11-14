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علوم الدار

تمديد التسجيل في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حتى 30 نوفمبر

إفساح المجال أمام المشاركات المميزة لتعزيز مستويات المنافسة (من المصدر)
15 نوفمبر 2024 01:08

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تمديد التسجيل في الفئات الرئيسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثالثة حتى تاريخ 30 نوفمبر 2024، حيث سيتم إغلاق باب التقديم بعد 17 يوماً، وذلك نظراً للإقبال على المشاركة، واستجابة للطلبات المتزايدة للراغبين في استيفاء المتطلبات الخاصة بالجائزة.
ودعت اللجنة المنظمة عبر موقع الجائزة إلى المسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة في الرابط «https://smaea.ae/Register».
كما دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المربين والمزارعين والمنتجين والفئات الراغبة في المشاركة إلى زيارة المراكز الإرشادية والعيادات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للتسجيل والمشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي – الدورة الثالثة والمسابقات المصاحبة لها، حيث سيقوم موظفو الهيئة بتقديم الدعم الفني لتسهيل عمليات التسجيل.
وتجدر الإشارة إلى انطلاق فعاليات الجائزة من مسابقات وغيرها مع انطلاق مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من جانب زوار المهرجان، وإقامة مسابقات عدة منذ افتتاح المهرجان، ضمن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺰراﻋﻲ 2024 – 2025 في اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، منها مسابقة أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻖ ﺣﻠﻮﻳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ «ﺧﻨﻔﺮوش»، وأﻓﻀﻞ ﻃﺒﻖ ﺷﻌﺒﻲ «ﺛﺮﻳﺪ دﺟﺎج»، واليوم الجمعة مسابقة لأﻓﻀﻞ ﻃﺒﻖ رﺋﻴس «ﻣﻜﺒﻮس ﻟﺤﻢ»، وغداً السبت أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻜﺮونة اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ - ﻓﺌﺔ اﻟﻄﺒﺎخ اﻟﺼﻐﻴﺮ، والأحد مسابقة لأﻓﻀﻞ ﻃﺒﻖ رﺋﻴس «ﻣﻀﺮوﺑﺔ دﺟﺎج»، وتتوالى المسابقات لتصل إلى 12 مسابقة خلال الشهر الجاري.
وخلال سبتمبر المقبل تنطلق فعاليات مسابقات الزهور التي تعد الأولى ضمن مسابقات الجائزة، وتشمل 8 مسابقات يتنافس خلالها المشاركون في مسابقات حول: «أﺟﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ زﻫﻮر» ﻓﺌﺔ اﻟﺰوار، وأﺟﻤﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ إﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺰﻫﻮر، وأﺟﻤﻞ زي ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺰﻫﻮر، وﺗﺰﻳﻴﻦ ﻛﺐ ﻛﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام زﻫﻮر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸكل، أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮر، وأﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ، وأﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﺛﺒﺔ ﻟﻠﺰﻫﻮر، وأﺟﻤﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ زﻫﻮر ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، وأﻓﻀﻞ ﻣﺰرﻋﺔ زﻫﻮر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وأﺟﻤﻞ زي ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺰﻫﻮر، وأﻏﺮب ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮر، ومسابقة لأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ.
وقال مبارك المنصوري، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي: «يأتي تمديد فترة التسجيل في الفئات الرئيسة للجائزة في ضوء الإقبال الملحوظ من مختلف الفئات المؤهلة الناشطة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الدولة. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى إفساح المجال أمام المزيد من المشاركات المميزة لتعزيز مستويات المنافسة، ودعم أهدافنا في الارتقاء بالقطاع الزراعي والإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية محفزة على الابتكار، بما يسهم بالمحصلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخطط التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي».
ويحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة الواحدة، ويجب على المشارك التقيد بالاشتراطات الفرعية للفئة المشارك بها، وأن لا تكون الحيازة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة.
كما يشترط في فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات فقط) أن لا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن (5) دونمات، ويشترط في فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) أن لا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن (2) دونم، وتقتصر المشاركة في فئة إنتاج الفاكهة على إنتاج أشجار الفواكه والحمضيات فقط سواءً المكشوف أو المحمي، ولا تشمل إنتاج أشجار النخيل.
ويشترط في فئة إنتاج الفاكهة ألا تقل المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والحمضيات عن (5) دونمات، كما يشترط أن تكون الحيازة المشاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة على شهادة معتمدة للإنتاج العضوي من الجهة المختصة في الدولة، ويشترط في فئة مربي النحل ألا يقل عدد خلايا المنحل المشارك عن 100 خلية.
ويمنح الفائز شهادة تقدير ودرع تذكارية وجائزة مالية.. ويحق للفائز الترشح لنفس الفئة التي فاز بها بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، ويحق للفائز الترشح في الدورة الثانية للجائزة لإحدى الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها.
ويحق للمزارعة أو المربية المتميزة المشاركة في جميع فئات الجائزة بشرط أن تقتصر المشاركة على فئة واحدة فقط، ولا يحق للشركات المساهمة والراعية للجائزة والمسابقات المصاحبة المشاركة في الجائزة، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن.. تقدم طلبات المشاركة للجائزة من خلال استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني للجائزة www.smaea.ae
كما يتم تقييم جميع طلبات المشاركات مكتبياً كمرحلة أولى وفق المعايير المعتمدة، ثم يتم في المرحلة الثانية تأهيل أفضل 10 طلبات مشاركة من كل فئة للتقييم الميداني، ويتوجب على المشارك إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات الواردة في طلب المشاركة، ولن يتم النظر في الطلبات التي لا تحتوي على البيانات المطلوبة والأدلة الداعمة لكل معيار، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين حسب الفئات عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة والجائزة، وألا يكون المشارك/ المتسابق مُعيناً على الكادر الوظيفي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وآخر موعد لتقديم طلبات التسجيل هو يوم السبت الموافق 30 نوفمبر2024.

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
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مهرجان الشيخ زايد
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