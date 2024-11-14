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علوم الدار

حديقة «أم الإمارات» منصة لتعزيز قيم التعايش والوحدة

الحدث يحتفي بالثراء الثقافي لدولة الإمارات (من المصدر)
15 نوفمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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تحتضن حديقة أم الإمارات، في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، «المهرجان الوطني للتسامح»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا والمهرجان الكوري 2024، في احتفالية ثقافية تعكس قيم الوحدة والتنوع بين الإمارات وكوريا الجنوبية.
يقام المهرجان على مسرح الحديقة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ليحتفي هذا الحدث بالثراء الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ويستعرض قيمة التعايش والانسجام بين الثقافات، مؤكداً الروابط الإنسانية التي تجمع الشعوب في عالمنا المعاصر.
يقدم المهرجان، خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيجاً متنوعاً من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، والتي تشمل عروض K-pop الرائعة، وجلسات خط باللغتين الكورية والعربية، ومسابقات اللغة، وعروض الطهي المميزة. ما يجعله منصة فريدة للتفاعل الاجتماعي، والتمتع بتجربة ثقافية غنية، إلى جانب الاحتفاء بالتقاليد العريقة، وخلق لحظات لا تُنسى تظل راسخة في الذاكرة.
يشكل المهرجان في حديقة أم الإمارات فرصة لاكتشاف عالم غني ومتنوع من الفنون والتراث الكوري، حيث يتألق المسرح بأداء حي لفرقة البوب الكورية الشهيرة «ذا وِند»، التي تقدم أشهر أغانيه المليئة بالحماس، ما يخلق أجواء مليئة بالتشويق والمتعة.  
 يتيح المهرجان للزوار فرصة فريدة للغوص في عمق التراث والثقافة الإماراتية، عبر جلسات تفاعلية ممتعة، تتنوع بين الحرف التقليدية النابضة بأصالة الحرفيين، ورواية القصص.  
تماشياً مع رؤية الحديقة في ابتكار تجارب تبقى في الذاكرة، سيتاح للزوار فرصة الانضمام إلى مسيرة «درب التسامح» التي تقودهم نحو «حدائق التسامح».

حديقة أم الإمارات
حديقة الحيوانات
أبوظبي
التعايش
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