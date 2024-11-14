سلطان بن طحنون: التسامح ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته منظمة اليونيسكو، والذي يُحتفى به في 15 نوفمبر من كل عام، يُذكّرنا بأهمية التعايش والاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الثقافات لبناء مجتمعات متجانسة ومزدهرة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إن التسامح هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والاحترام المتبادل. إنه ليس مجرد سلوك، بل هو قيمة تعكس نضج الإنسانية، وتقديرنا للآخرين مهما كانت اختلافاتهم».

وأوضح معاليه: «تمثل الإمارات نموذجاً مشرقاً لهذه المبادئ، حيث تأسست على قيم التسامح والتعاطف والقبول، بفضل حكمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ البداية أن التسامح هو أساس القوة، وعنصر جوهري لتحقيق التقدم والازدهار».

وأضاف قائلاً: «في ظلّ نهج القيادة الرشيدة أصبحت قيم التسامح جزءاً أصيلاً راسخاً في مجتمعنا، سوف نواصل دعم المبادرات التي تُعزّز التسامح، من خلال الشراكات وحملات التوعية وبرامج المشاركة المجتمعية».

وأشار في ختام تصريحه إلى أن التسامح هو الطريق إلى عالم أفضل، عالم يعم فيه السلام، وتزدهر فيه الإنسانية».