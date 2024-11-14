70 كلمة وجلسة حوارية في «منتدى دبي للمستقبل 2024»

دبي (الاتحاد)

يشهد «منتدى دبي للمستقبل 2024» أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات استشراف وتصميم المستقبل من نحو 100 دولة، أجندة حافلة تشمل أكثر من 70 كلمة رئيسة وجلسة حوارية ضمن موضوعات حيوية مهمة لمستقبل الأفراد والمجتمعات والكوكب، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة مفتوحة تقدّم لأول مرة للجمهور.

ويشارك في تقديم أجندة المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في «متحف المستقبل» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم، بحضور أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية وبمشاركة 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مختلف المجالات المستقبلية.

تشهد فعاليات اليوم الأول كلمات رئيسة متنوعة وجلسة حوارية بعنوان «من الفضاء إلى المحيط: مستقبل استكشاف الكون؟» بمشاركة سارة صبري أول رائدة فضاء عربية وأفريقية، والبروفيسور أسامة الخطيب خبير الروبوتات ومبتكر روبوت استكشاف أعماق البحار «أوشن وان كيه»، وسعاد الحارثي خبيرة استكشاف الطبيعة في ناشونال جيوجرافيك.

تتبعها جلسة حوارية بعنوان «مفاهيم الزمن وتأثيرها في رؤيتنا للمستقبل» بمشاركة كلٍ من جوناثان كيتس خبير الفلسفة التطبيقية، وآن بيت هوفيند رئيسة صندوق مكتبة المستقبل، والدكتور باتريك نواك من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويلقي الدكتور براغ خانا مؤسس «ألفا جيو» كلمة رئيسة بعنوان «هل ستكون المناطق الأكثر جاهزية للمستقبل هي الوجهة المقبلة للمجتمعات؟».

ويشهد اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل تنظيم معرض «بلايفل فيوتشرز» حول دمج المجتمعات في تصميم مستقبل أفضل، ومعرض ألعاب استشراف المستقبل.

كما يتم تنظيم ورشة عمل «سيناريوهات مستقبلية حول الأنظمة الصحية» بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية و(MOD)، وورشة عمل «إعادة التدوير ومستقبل التصنيع» من تنظيم (ARUP)، وورشة عمل «تغيير السيناريو: كيف يمكن للأفلام أن تؤثر إيجابياً على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟» التي ينظمها معهد «مستقبل الحياة».