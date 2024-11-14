الإمارات تستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها بمجال الفضاء في «معرض البحرين للطيران»

دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن جناح الفضاء في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، والذي يعُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تعكس مشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المشهد الفضائي العربي والدولي، وتجسد التزامنا الراسخ بتوسيع مجالات التعاون مع شركائنا حول العالم، والتأكيد على دورنا كقوة مؤثرة في صناعة الفضاء على الخريطة الإقليمية والعالمية».

ومن جانبه، قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء «نؤمن أن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب التعريف بإمكاناتنا وقدراتنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والتسهيلات التي نقدمها للشركات الناشئة العاملة في قطاع الفضاء عبر برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، والفرص المتاحة في العديد من المشاريع والمهمات الطموحة في الدولة».

وعن المشاركة، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن هذا المعرض يشكل منصة مثالية لاستعراض مساهماتنا في مسيرة الفضاء العالمية، ويعكس التزامنا المستمر بدعم مسيرة الابتكار وتطوير المشاريع الفضائية، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في هذا المجال. من خلال مشاركتنا، نسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في دعم مسيرتنا نحو تطوير تقنيات متقدمة تخدم البشرية، وتحقق الاستدامة في قطاع الفضاء».

واستعرضت منصة دولة الإمارات ضمن جناح الفضاء في معرض البحرين الدولي للطيران، العديد من المشروعات والمبادرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والتي شملت: مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومجمع البيانات الفضائية، وبرنامج «سرب» للأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جناح الفضاء في معرض دبي للطيران القادم، والنسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء والمقرر عقده في ديسمبر 2024.

واستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مشاركته في معرض البحرين الدولي للطيران، آخر مستجدات برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وغيرها.