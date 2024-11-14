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علوم الدار

«نشاوركم» في «بلدية الظفرة»

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
15 نوفمبر 2024 01:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تنفد بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بمراكز التواجد البلدي، سلسلة الملتقيات السكانية ضمن مبادرة «نشاوركم» في مدن المنطقة. وقد عُقد أمس ملتقى للسكان في واحة مدينة زايد، بحضور كبير من مختلف فئات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين.
تهدف هذه الملتقيات إلى تعزيز مشاركة السكان في صياغة الخطط التطويرية للمستقبل، وتوطيد قنوات التواصل المباشر مع فئات المجتمع كافة، يتم من خلالها الاستماع إلى آراء وتطلعات السكان، والعمل على دمجها في مراحل التخطيط والتنفيذ، بهدف تحسين جودة الحياة وضمان رضا وسعادة المجتمع.
وتؤكد البلدية استمرار عقد هذه اللقاءات في مدن المنطقة، إيماناً منها بأهمية إشراك السكان في صنع القرارات وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أفكار ومبادرات تخدم المصلحة العامة.
خلال الملتقى، جرى استعراض أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها البلدية والتعرف على احتياجات المجتمع المحلي، التي يتم دراستها وتنفيذها وفقاً لاحتياجات المتعاملين.
كما تم تقديم شرح عن خدمات البلدية المختلفة، وأعمال المظهر العام، والبيئة، والصحة والسلامة، بما يواكب متطلبات الاستدامة في كافة المشاريع.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
مركز التواجد البلدي
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