الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد المزروعي يحضر حفل سفارة اليابان في ذكرى «يوم قوات الدفاع الذاتي»

محمد المزروعي وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
15 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: الإمارات نموذج ملهم في التميُّز والريادة
الإمارات تواصل جهود دعم القطاع الصحي في غزة

حضر معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الحفل الذي أقامته سفارة اليابان في الدولة، بمناسبة الذكرى السبعين لـ«يوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية» وذلك بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي.
كان في استقبال معاليه، الذي حضر ضيف شرف، كين أوكانيوا، سفير فوق العادة مفوض اليابان لدى الدولة، والمقدم تاكايوكي كوبو، الملحق العسكري في السفارة.
وأكد أوكانيوا في كلمته خلال الحفل، الذي حضره كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة، أنّ التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة الإماراتية يواصل نموه مستمداً زخمه من العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، منوهاً إلى أن دولة الإمارات من أهم شركاء اليابان في المنطقة وتتقاسمان معاً الالتزام بالسلام والأمن الذي يعزز قوة البلدين.
وبدوره قال المقدم كوبو إن اليابان تربطها علاقات قوية بدول الخليج العربية خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنّ السلام والاستقرار في هذه المنطقة يؤثران بشكل كبير على أمن اليابان.
ويكرم هذا الحدث السنوي قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي تأسست في الأول من يوليو عام 1954، بهدف ضمان السلام والاستقلال والسلامة العامة في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطورت هذه القوات لتلعب دوراً رئيسياً في مهام حفظ السلام الدولية.

محمد المزروعي
الإمارات
السفارة اليابانية
اليابان
آخر الأخبار
دمار هائل جراء غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان
15 نوفمبر 2024
آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين
15 نوفمبر 2024
السيناتور جون ثون يتحدث بعد انتخابه زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الجمهوريون» يحققون الأغلبية في الكونجرس الأميركي
15 نوفمبر 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا
15 نوفمبر 2024
نازحون من بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لإغاثة عشرات آلاف المحاصرين في شمال غزة
15 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©