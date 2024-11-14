محمد المزروعي يحضر حفل سفارة اليابان في ذكرى «يوم قوات الدفاع الذاتي»

أبوظبي (وام)

حضر معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الحفل الذي أقامته سفارة اليابان في الدولة، بمناسبة الذكرى السبعين لـ«يوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية» وذلك بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي.

كان في استقبال معاليه، الذي حضر ضيف شرف، كين أوكانيوا، سفير فوق العادة مفوض اليابان لدى الدولة، والمقدم تاكايوكي كوبو، الملحق العسكري في السفارة.

وأكد أوكانيوا في كلمته خلال الحفل، الذي حضره كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة، أنّ التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة الإماراتية يواصل نموه مستمداً زخمه من العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، منوهاً إلى أن دولة الإمارات من أهم شركاء اليابان في المنطقة وتتقاسمان معاً الالتزام بالسلام والأمن الذي يعزز قوة البلدين.

وبدوره قال المقدم كوبو إن اليابان تربطها علاقات قوية بدول الخليج العربية خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنّ السلام والاستقرار في هذه المنطقة يؤثران بشكل كبير على أمن اليابان.

ويكرم هذا الحدث السنوي قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي تأسست في الأول من يوليو عام 1954، بهدف ضمان السلام والاستقلال والسلامة العامة في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطورت هذه القوات لتلعب دوراً رئيسياً في مهام حفظ السلام الدولية.