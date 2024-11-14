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علوم الدار

فعالية إماراتية في بلغاريا تحتفي بمرور 33 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية

خلال الاحتفال (وام)
15 نوفمبر 2024 01:07

صوفيا ( وام)

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نظمت سفارة الدولة في صوفيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية البلغارية، فعالية، بمناسبة الذكرى الـ 33 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية البلغارية في صوفيا.
وأشاد معالي إيفان كوندوف، وزير الخارجية البلغاري، وعبدالرحمن أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، خلال الفعالية، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتنامية بين البلدين الصديقين.
حضر الفعالية، روسي إيفانوف، سكرتير رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية، وزورنيتسا ابوستولوفا، مستشار رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية، ونيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، وسفراء الدول العربية والعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جمهورية بلغاريا، ومديرو إدارات الشرق الأوسط وأفريقيا والعلاقات الدولية والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البلغارية، ولفيف من الشخصيات العامة.
تضمنت الفعالية معرضاً لصور معنية بالعلاقات الثنائية، واللقاءات التاريخية بين قادة البلدين.

بلغاريا
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