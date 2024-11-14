الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سعيد الهاجري يتوسط المشاركين في الحوار (وام)
15 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
بوريل يدعو لتعزيز سياسات أوروبا الدفاعية بعد انتخاب ترامب
منصور بن زايد: الإمارات نموذج ملهم في التميُّز والريادة

عُقِد الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي.
ويبرز هذا الاجتماع رفيع المستوى التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
ترأس الاجتماع سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.
وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شارك من جانب الاتحاد الأوروبي لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بالإضافة إلى وكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية (DG HOME)، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS).
وخلال الحوار الهيكلي، قال سعيد مبارك الهاجري: «دولة الإمارات مركز ديناميكي للابتكار والتجارة والاستثمار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».
وأضاف: «إن الأساس القوي للوضع الاقتصادي في دولة الإمارات هو نظام مالي مرن وفعال مدعوم من القيادة وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن هذه الجهود ضرورية لضمان الأمن وتعزيز الشفافية وتقوية القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وفي هذا السياق، جدد التزام الإمارات بالتعاون مع نظرائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء.
خلال الحوار، ناقش الطرفان التوجهات العالمية الحالية والتحديات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت دولة الإمارات جهودها الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مشددة على أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال.
علاوة على ذلك، قدم الجانب الإماراتي إحاطة شاملة حول استراتيجية دولة الإمارات الوطنية، التي تضع إطاراً قوياً لمكافحة الجرائم المالية، ومنع إساءة استخدام النظام المالي، وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بحث كل من الجانبين سبلاً محتملة لمواصلة وتعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة في حماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.
يمثل الحوار الهيكلي السابع بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إلى الأمام في الشراكة القوية بين الجانبين، مما يعزز الهدف المشترك المتمثل بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير فعالة وشراكة مستدامة.

الاتحاد الأوروبي
الإمارات
مواجهة غسل الأموال
مواجهة الإرهاب
مواجهة تمويل الإرهاب
سعيد الهاجري
آخر الأخبار
دمار هائل جراء غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان
15 نوفمبر 2024
آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين
15 نوفمبر 2024
السيناتور جون ثون يتحدث بعد انتخابه زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الجمهوريون» يحققون الأغلبية في الكونجرس الأميركي
15 نوفمبر 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا
15 نوفمبر 2024
نازحون من بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لإغاثة عشرات آلاف المحاصرين في شمال غزة
15 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©