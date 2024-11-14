الحرس الوطني و"الخارجية" ينفّذان مهمة إسعاف جوي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهمة إسعاف جوي لمصاب في العقد السابع من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت قيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "بتعاون ودعم السلطات السعودية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصاب من المملكة السعودية بعد تلقيه العلاج في مستشفى الملك خالد إلى مستشفى ميديكلينيك في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال العلاج".

وأضافت قيادة الحرس الوطني "تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات السعودية ودورهم البارز في تقديم الدعم لقنصلية دولة الإمارات في جدة بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي".