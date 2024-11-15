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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك
15 نوفمبر 2024 12:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى عيد الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك فيليب.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
بلجيكا
الإمارات
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