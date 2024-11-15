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شرطة دبي تحجز 23 مركبة لإصدارها ضجيجاً بمنطقة الخوانيج

شرطة دبي تحجز 23 مركبة لإصدارها ضجيجاً بمنطقة الخوانيج
15 نوفمبر 2024 13:59

حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالتعاون مع مركز شرطة الخوانيج والإدارة العامة للعمليات خلال 24 ساعة، 23 مركبة و3 دراجات أدخل سائقوها تعديلات عليها تسببت في إحداث ضجيج وأصوات عالية وإزعاج لقاطني منطقة الخوانيج إلى جانب تحرير24 مخالفة مرورية بحق مُخالفين.
وقال سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن حجز المركبات و3 دراجات جاء في إطار تنفيذ الحملات التوعوية المرورية التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار "طريق آمن للجميع"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، مبيناً أنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.

وحذر اللواء المزروعي من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما وحذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق.
وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" و" كلنا شرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة "طريق آمن للجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حجز المركبات
شرطة دبي
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