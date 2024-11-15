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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى البرازيل

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى البرازيل
15 نوفمبر 2024 15:15

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم الأحد زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، التي ستُعقَد خلال يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
ويلتقي سموّه، خلال الزيارة، فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لبحث سُبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.
ويشهد سموّه، على هامش الزيارة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات وشركات إماراتية وبرازيلية في مختلف المجالات الحيوية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
محمد بن زايد
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