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شرطة أبوظبي توظف «الميتافيرس» للتوعية المرورية

شرطة أبوظبي توظف «الميتافيرس» للتوعية المرورية
15 نوفمبر 2024 15:34

أطلقت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة جديدة تركز على توظيف عالم الميتافيرس الافتراضي في مجالات التوعية المرورية، وذلك تجسيداً للأولوية الاستراتيجية المتمثلة في أمن الطرق ضمن جهودها لتعزيز الوعي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة في مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية باعتماد تقنيات الواقع الافتراضي للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع واستشراف المستقبل في تحقيق التطلعات، وصولاً إلى طرقات آمنة بلا حوادث.

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وذكر أنه سيتم من خلال هذه التقنية عقد محاضرات توعية عن السلامة المرورية وعرض فيديوهات التوعية الرقمية عن طريق الدخول لمنصة عالم الميتافيرس والمحاضرات مباشرة والتي تعمل تلقائياً، وفقاً للتوقيتات المحددة بالتنسيق مع الجهات المستهدفة من المؤسسات والمدارس والجامعات وغيرها، ويستفيد منها أكبر عدد من جمهور في قاعات للمحاضرات.

وأوضح الرائد أحمد عبد الله المهيري، مدير مشروع التوعية الرقمية في مديرية المرور والدوريات الأمنية أن توظيف عالم الميتافيرس في التوعية المرورية يتم من خلال محاكاة العالم الحقيقي لنقل مشاهد أشبه بالحقيقية للواقع المروري، لتصل إلى الجمهور فكرة واقعية عما تخلفه الحوادث المرورية من آثار خطيرة، سواء على الطرق أم في الأرواح.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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