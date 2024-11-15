الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 نوفمبر 2024 17:56

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً في العمق، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39  والمد الثاني عند الساعة 02:19  والجزر الأول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عند الساعة 22:43 ،و الجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.

أخبار ذات صلة
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدورة الـ 5 لمجندي الخدمة الوطنية البديلة
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
علوم الدار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
اليوم 18:18
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اقتصاد
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اليوم 18:16
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
التعليم والمعرفة
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
اليوم 18:11
قلب بشري
الترفيه
ارتفاع درجات الحرارة يزيد خطر الإصابة بأحد أمراض القلب
اليوم 18:10
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©