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الكشف عن أول محادثة بين شولتس وبوتين منذ عامين

صورة مجمعة لبوتين (يسار الصورة) وشولتس
15 نوفمبر 2024 18:30

كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ساعة عبر الهاتف، اليوم الجمعة.
وأضافت الوكالة أن المكالمة هي أول محادثة بين الزعيمين منذ منذ ديسمبر 2022.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشار شولتس حث الرئيس بوتين على إنهاء الأزمة في أوكرانيا وسحب القوات، مشددا على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.
وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.
وقال المتحدث الألماني إن شولتس تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا قبل الاتصال ببوتين، وأنه سيعاود الاتصال بزيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي.
كان شولتس قد صرح، الأسبوع الماضي، بأنه يريد استئناف الحوار مع بوتين "قريبا"، لبحث الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال شولتس، في برنامج حواري على إذاعة "إيه أر دي" العامة مساء الأحد الماضي "يجب أن نرى إذا كانت هناك طرق لمعرفة هل ستستمر هذه الأزمة إلى الأبد أم إذا كان بإمكاننا إيجاد طرق لإنهائها". 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
فلاديمير بوتين
مكالمة هاتفية
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