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علوم الدار

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة القائد العام لشرطة أبوظبي

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة القائد العام لشرطة أبوظبي
15 نوفمبر 2024 18:42

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مي فارس سعيد المزروعي، أرملة المرحوم خلف خلفان المزروعي والدة كل من: معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمرحوم علي خلف المزروعي، والمرحوم محمد خلف المزروعي، ومبارك وسالم خلف المزروعي.

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وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
واجب العزاء
القائد العام لشرطة أبوظبي
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