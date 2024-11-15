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علوم الدار

بلدية أبوظبي وأمانة منطقة الرياض تبحثان تعزيز التعاون

الوفد السعودي خلال الزيارة (من المصدر)
16 نوفمبر 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت بلدية مدينة أبوظبي، وأمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في العديد من مجالات العمل البلدي.
جاء ذلك خلال استقبال سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، في مقر البلدية، وليد العكرش، وكيل المشاريع بأمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق له.
وأعرب المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن ترحيبه بالوفد السعودي الشقيق، مؤكداً حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون، والتواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية، والإقليمية، والعالمية بهدف تفعيل الزيارات المعيارية، والاستفادة من الخبرات، وفي الوقت ذاته نقل خبرات، وتجارب بلدية مدينة أبوظبي المميزة إليهم، ضمن إطار تبادل التجارب الناجحة، والممارسات التي من شأنها تقديم أفضل الخبرات، وتوفير أعلى المستويات من المرافق والخدمات التي تحقق سعادة المجتمع، وتدفع عجلة التنمية الشاملة، مشيداً بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعد كافة بشكل عام، ومنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص، متطلعاً إلى المزيد من اللقاءات التبادلية، لاستثمار الاستراتيجيات الناجحة في مجال تطوير العمل البلدي المتكامل.
وعلى الصعيد ذاته تناول اللقاء مع وفد أمانة منطقة الرياض استعراض إنجازات بلدية مدينة أبوظبي في مجال أفضل الممارسات الناجحة التي تطبقها أبوظبي بشأن تحسين شبكات الطرق، والنقل، وتطوير البنية التحتية، ومشاريع تحسين مظهر المدينة، حيث تم إطلاع الوفد السعودي على التجارب الرائدة التي تم تنفيذها في أبوظبي في هذه المجالات، وتبادل الآراء والنقاش حول هذه المحاور.
كما تبادل سيف بدر القبيسي، ووليد العكرش وكيل المشاريع في أمانة منطقة الرياض الدروع التذكارية، مؤكدين  أهمية مواصلة اللقاءات والاجتماعات التنسيقية، بهدف الاستفادة من المشاريع الرائدة، والتجارب المميزة لدى كلا الجانبين.

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