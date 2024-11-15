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«بيت الخير» تنظم دورة لإدارة الكوارث

«بيت الخير» تنظم دورة لإدارة الكوارث
16 نوفمبر 2024 01:19

دبي (الاتحاد) 

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نظّمت «بيت الخير» دورة تدريبية حول إدارة الأزمات والكوارث، وذلك في مقرها الرئيس، بمشاركة مجموعة من موظفي مختلف الأفرع والأقسام في الجمعية.
وهدفت الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وقدّمها الدكتور عمر مراد، إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الأزمات بفعالية من خلال رسم السيناريوهات المناسبة، واستخدام الطرق والأساليب التي تحد من آثارها الضارة.
وتناولت الدورة مجموعة من المحاور، أبرزها، مقدمة عن مفهوم إدارة الأزمات والطوارئ، ومراحل إدارة الأزمات وإدارة المخاطر ومنهجيتها.
وركّز مقدّم الدورة على تعزيز قدرة المشاركين على تحليل وتقييم وتصنيف الأزمات والمخاطر المؤسسية، وتمكينهم من تحديد تأثير المخاطر في أداء المؤسسة وأهدافها، مشيراً إلى كيفية إعداد إجراءات وسياسات إدارة المخاطر المؤسسية، وأساسيات إدارة الأزمات واكتشاف المخاطر، وأهمية تحديد وتصنيف الأزمات والمخاطر، وتقييم مستوى الأزمات وضبطها لتقليل آثار المخاطر، مؤكداً أهمية استخدام التكنولوجيا في إدارة الأزمات، وضرورة تقييم فاعلية إدارة الأزمات والإجراءات التصحيحية والوقائية في إدارة المخاطر، وإعداد تقارير إدارة الأزمات والمخاطر.

الإمارات
دبي
إدارة الأزمات والكوارث
الأزمات والكوارث
بيت الخير
جمعية بيت الخير
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