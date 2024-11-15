«جيوَن» تفوز بجائزة «عالم القوارب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن فوز سفينة الأبحاث البحرية «جيون» والتي تعتبر الأكثر تقدماً في المنطقة، بجائزة«عالم القوارب» Work Boat World لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، باعتبارها أفضل سفينة أبحاث كبيرة لعام 2023.

وتمنح هذه الجائزة مؤسسة بيرد البحرية Baird Maritime، إحدى أبرز دور النشر الرائدة في العالم في المجال البحري للشركات التي قامت بتكليف أو تصميم أو بناء أفضل سفينة ضمن فئات مختلفة.

ولقد تم تقييم السفن المشاركة خلال عام 2023 واختيار السفن الفائزة بناءً على مجموعة من المعايير تشمل جودة التصميم والتنفيذ ومهام السفينة، بالإضافة إلى تميزها بمجال الابتكار والاستدامة.

وأعرب أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخره بهذا الإنجاز وقال: «يعد اختيار سفينة جيوَن كأفضل سفينة أبحاث كبيرة لعام 2023 من قبل مؤسسة بيرد البحرية في أستراليا إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي وهيئة البيئة، ويعكس الدور الرائد الذي تلعبه في مجال حماية البيئة البحرية محلياً وإقليمياً وعالمياً. فبعد عملية تقييم شاملة للسفينة جيوَن، تم اختيارها للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط للفوز بهذه الجائزة من بين قائمة طويلة من السفن من جميع أنحاء العالم. ويؤكد هذا على مكانة السفينة وريادتها وكونها الأكثر تقدماً في مجال الأبحاث البحرية في المنطقة بفضل ميزاتها التكنولوجية المبتكرة وتجهيزاتها المتطورة التي تجعلها فريدة من نوعها».

وأضاف: «بصفتنا هيئة علمية تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن، فإننا حريصون دائماً على مشاركة خبراتنا، ونتطلع لأن نكون رواداً في مجال علوم البحار والأبحاث البحرية. ويؤكد الفوز بهذه الجائزة بأننا نسير على المسار السريع لتحقيق هذا الهدف».

وعن سبب اختيار السفينة جيوَن للفوز بهذه الجائزة، قال نيل بيرد، مؤسس مؤسسة بيرد البحرية:« لقد تم بناء جيوَن بشكل مميز وتزويدها بأجهزة وأدوات متعددة الاستخدامات لدعم جهود هيئة البيئة – أبوظبي لسنوات عديدة في مجال الأبحاث البحرية. وبفضل تصميمها الهيدروديناميكي تعتبر السفينة اقتصادية وقادرة على الإبحار لمسافات طويلة، مما يجعلها مثالية لأدوارها المختلفة في مجال إجراء الأبحاث البحرية».

وأضاف: «تم تصميم السفينة للعمل محلياً وإقليمياً ودولياً وفي أصعب الظروف البيئية. كما أنها مثالية لأداء مهامها في المياه الضحلة والعميقة، بما في ذلك الخليج العربي الذي يعد من أكثر البحار سخونة في العالم، حيث تتيح تجهيزاتها المتقدمة المجال لإجراء جميع أنواع الأبحاث البحرية، كل هذه المزايا تجتمع في سفينة بحثية عملية وذات مظهر جذاب».

ويشار إلى أن مؤسسة بيرد البحرية، التي تأسست في السبعينيات، معروفة بإدارة بوابة الأخبار البحرية الرائدة BairdMaritime.com، والتي تضم منشورات عالمية مثل Work Boat World وFishing Boat World وShip World وAusmarine.

ويُعد «وورك بوت وورلد» الموقع العالمي الوحيد المتخصص في مجال السفن التشغيلية، حيث يصل إلى صناع القرار في جميع أنحاء العالم بفضل أكثر من 40 عاماً من الخبرة في المجلات والمعارض والمؤتمرات والإعلام الرقمي.