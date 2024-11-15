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علوم الدار

مشروعات بنية تحتية جديدة في جزيرة أبوظبي

تعزيز البنية التحتية للطرق وإدارة الحركة المرورية بفعالية (تصوير: أشرف العمرة)
16 نوفمبر 2024 01:21

هالة الخياط (أبوظبي)
ينفذ مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عدداً من المشروعات، بالتعاون مع الشركاء، والتي تسعى في مجملها إلى تحسين البنية التحتية للطرق، وإدارة الحركة المرورية بفعالية، لتواكب التطور العمراني في الإمارة.
وينطلق المركز في تنفيذه المشاريع من رؤية دائرة البلديات والنقل الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

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وأوضحت المهندسة سمية النيادي، رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن المشاريع قيد التنفيذ تتمثل في مشروع تحسينات التقاطعات السطحية بجزيرة أبوظبي لـ 50 تقاطعاً، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية عند التقاطعات المستهدفة، وتعزيز السلامة المرورية للمركبات والمشاة وراكبي الدراجات.
وأفادت بأن المركز، تحت مظلة دائرة البلديات والنقل، ينفذ حالياً مشروعاً لتطوير تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط بن سلطان بمسارات حرة، تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع الخليج العربي.
والمشروع الثالث يتمثل، وفقا للنيادي، في تطوير شارع الخليج العربي (E20) والتقاطعات العلوية بين مدينة خليفة ومدينة زايد لرفع الطاقة الاستيعابية على الطريق الرئيس، ويخفف الازدحامات المرورية.
وأكدت النيادي أن المركز يضع الخطط الشاملة لتنفيذ نظام النقل الآمن على طرق الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وجعل أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.
وأشارت سمية النيادي إلى أن المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز السلامة المرورية في الطرق.
كما تُسهم في تحقيق رؤية «أبوظبي للتنقل» في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.

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