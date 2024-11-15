السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين

محمد المري يطلع نجلاء القاسمي على إجراءات مهلة تصحيح الأوضاع (من المصدر)
16 نوفمبر 2024 01:20

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً
الإمارات تحتفي بــ«اليوم الدولي للتسامح»

استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم. 
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون. 
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.

أوضاع المخالفين
مهلة المخالفين
الإمارات
المخالفين
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان
محمد المري
آخر الأخبار
ترامب أثناء لقائه مع الجمهوريين في مجلس النواب (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بمنح الأولوية للوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
16 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان خلال غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على مقترح وقف إطلاق النار
16 نوفمبر 2024
آلية عسكرية للقوات اليمنية في شبوة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين
16 نوفمبر 2024
فلسطيني خلال توقيفه وتفتيشه من قبل قوات إسرائيلية في مدينة الخليل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يقتحمون قرى في الخليل
16 نوفمبر 2024
ناقلة تحمل نفطاً روسياً تمر في مضيف البوسفور (رويترز)
الأخبار العالمية
المجر تدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الأوروبية على روسيا
16 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©