جامعتا الإمارات و«صن يات - سين» الصينية تعلنان الفائزين بالمنح المشتركة

كوانغ جو (وام)

أعلنت جامعتا الإمارات العربية المتحدة، وصن يات - سين في الصين، الفائزين بالمنح البحثية المشتركة، في مقر الجامعة الصينية، وذلك بحضور مريم الشامسي، قنصل عام الدولة في كوانغ جو.

وتركز المشاريع التي تم اختيارها على تقنيات التبريد المبتكرة لأنظمة الطاقة الشمسية «PV»، وإنتاج المياه المستدامة وكيفية التصدي للتحديات العالمية في كفاءة الطاقة والوصول إلى المياه النظيفة.

ويتزامن هذا الإعلان مع احتفال جامعة صن يات - سين بمرور 100 عام على تأسيسها، مما يبرز التزام جامعة الإمارات المستمر بالشراكات النوعية مع مؤسسات رائدة عالمياً.

وتتماشى المشاريع الفائزة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تناقش عنصرين رئيسيين هما «المياه النظيفة والصرف الصحي»، و«طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، من خلال وضع حلول مبتكرة تعزز أنظمة الطاقة المتجددة وتدعم الإنتاج المستدام للمياه العذبة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الأساليب الرائدة إلى تحقيق تأثير كبير في الإمارات والصين وعالمياً، في ظل الجهود العالمية لإيجاد طرق فعالة للتصدي لتغير المناخ، وتحسين الموارد المائية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا التعاون يؤكد التزام وسعي الجامعة المستمر بالمساهمة الفاعلة لمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بالاستدامة من خلال البحوث النوعية، والتركيز على وضع حلول مبتكرة تلبي احتياجات الطاقة والمياه، تماشياً مع مبادرة «نحن الإمارات 2031» لرسم رؤية مستقبلية نحو التنمية المستدامة وتحقيق تحولات ملموسة في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد أهمية التعاون المثمر مع عدد من المؤسسات الرائدة، محلياً وعالمياً، واستثمار قدرات الجامعة في مجال البحث والابتكار وبما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعة عالمياً.

من جانبه، قال البروفيسور سونغ قاو، رئيس جامعة صن يات - سين، إن الجامعة تكرس جهودها لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة في أنحاء العالم، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات باعتبارها مؤسسة رائدة عالمياً في التعليم والبحث، تعد نموذجاً للتميز الأكاديمي والابتكار على المستوى الدولي.