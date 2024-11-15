تعاون بين جامعة الشارقة ووكالة الإمارات للفضاء

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة ووكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم، لتعزيز العمل المشترك في مجال علوم الفضاء والبحوث والتقنيات والتطبيقات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للدولة.

وقع المذكرة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وذلك في مقر الأكاديمية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تطوير الأبحاث والابتكارات في قطاع الفضاء، والعمل على المشاريع العلمية ذات الأهمية المشتركة، والترويج لأنشطة الفضاء الوطنية والمناطق الاقتصادية الفضائية، بجانب تعزيز إمكانات المختبرات والتعاون في المشاركة واستخدام المرافق الفضائية بين الجانبين، والمساهمة في نشر الوعي بالمخاطر الفضائية المرتبطة بالمشاريع الفضائية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، إن المذكرة تمثل بداية جديدة لتوسيع آفاق التعاون في مجال علوم الفضاء، مشيراً إلى أن التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ليس فقط خطوة أكاديمية، بل فرصة لخدمة المجتمع، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً ريادياً في هذا القطاع المتطور.

من جهته، قال سالم القبيسي، إن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة في الدولة يفتح آفاقاً جديدة نحو تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المستقبلية في قطاع الفضاء الوطني، والعديد من القطاعات الأخرى.

ولفت إلى أن المذكرة تعكس التزام الوكالة بالعمل على تعزيز منظومة الابتكار الفضائي في دولة الإمارات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للتحول إلى اقتصاد معرفي مستدام، وتمكين البحث العلمي وتطوير تقنيات متقدمة تسهم في النهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة.