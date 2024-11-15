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علوم الدار

حمدان بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي

حمدان بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي
15 نوفمبر 2024 20:34

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مي فارس المزورعي، والدة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
القائد العام لشرطة أبوظبي
فارس خلف المزروعي
واجب العزاء
تعزية
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