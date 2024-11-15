«تريندز» يفوز بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل للسنة الثانية على التوالي

أبوظبي (الاتحاد)

للسنة الثانية على التوالي، وفي إنجاز وتقدير جديدين، فاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الثانية، وذلك ضمن فئة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشارك فيها أكثر من 7700 شركة ومؤسسة.

وتحظى جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتؤدي دوراً كبيراً في الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم العمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في قطاعاته في الدولة كلها.

وكرم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء الفائزين بالجائزة، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة، وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في حفل كبير نظمته الوزارة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لتكريم الفائزين بالجائزة، بحضور جمع كبير من المسؤولين ورؤساء المؤسسات والشركات، وفريق عمل «تريندز» والإعلاميين والضيوف.

وفاز مركز تريندز بالجائزة، تقديراً لتطبيقه أفضل الممارسات لموارده البشرية بكل معايير هذه الفئة من الجائزة.



تحفيز الإبداع

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بالإنجاز الكبير لـ«تريندز»، مشيراً إلى أن الفوز للمرة الثانية على التوالي بـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» جاء تتويجاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتوفير بيئة عمل مميزة وجاذبة وضعت نصب عينيها الكادر المواطن المؤهل والمتمكن، مشدداً على حرص «تريندز» على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة تنمية القطاعات ذات الأولوية التي ترسم ملامح المستقبل.

وأضاف: «الفوز يجسد التزام المركز بتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، مؤكداً أن «تريندز» يسعى دائماً إلى تعزيز مساهمته في تطوير سوق العمل، من خلال تقديم الاهتمام للعناصر الشابة، وتقديم خدمات بحثية استشارية تلبي احتياجات أصحاب الأعمال والجهات كافة».

وأكد العلي حرص المركز على الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، باعتبارهم أهم ركائز نجاحه، ولذلك يوفر المركز مجموعة من البرامج التدريبية والتنموية لموظفيه، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوى أدائهم.

وتقدم الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء فريق العمل في مركز تريندز، الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز المستحق للسنة الثانية على التوالي، وأهدى الفوز إلى كل عنصر من عناصر فريق عمل «تريندز»، مؤكداً أنه لولا هذه الجهود والتفاني لما تمكنا من الوصول إلى هذه المكانة المرموقة.



نتاج جهود مخلصة

بدوره، أعرب ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية عن فخره واعتزازه بتحقيق مركز تريندز الفوز للسنة الثانية على التوالي بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، مؤكداً أن الفوز نتاج جهود مخلصة يبذلها جميع أعضاء فريق العمل في المركز، مضيفاً أن قطاع الشؤون الإدارية يسعى دائماً إلى العمل على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين، من خلال تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تدعم هذه القيم.



دافع للمزيد

من جانبها، قالت آمنة البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية، المنسق العام للجوائز في «تريندز» إن الفوز بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل يشكل دافعاً للمزيد من العمل وتحقيق أعلى درجات التطور في الإدارة والموارد البشرية، كما أنه يعزز فرص إيجاد بيئة عمل مميزة تساهم في مسيرة الإبداع والابتكار والإنجاز الذي يحقق الأهداف، ويعزز نتاج «تريندز» البحثي.



المنشأة الرائدة

فاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الأولى، وذلك ضمن فئة «المنشأة الرائدة في سوق العمل»، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشاركت فيها 3500 شركة ومؤسسة.