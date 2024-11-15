مجلس دبي للإعلام يطلق «برنامج التبادل المعرفي الإعلامي»

دبي (الاتحاد)

اختتم وفد مجلس دبي للإعلام مؤخراً زيارته إلى اليابان، حيث مثّلت الزيارة تدشين «برنامج التبادل المعرفي الإعلامي» الذي أطلقه المجلس بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو برنامج هدفه الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال العمل الإعلامي، واكتشاف فرص يمكن من خلالها تبادل الخبرات والمعارف المهنية المتقدمة، بما يخدم في تعزيز قدرات الإعلام المحلي، عبر استلهام الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في البلدان التي حققت طفرة إعلامية وتمكنت من توظيف التكنولوجيا في بناء إعلام قوي مؤثر ومنافس.

وضمن أول زيارة خارجية ضمن البرنامج، قام وفد مجلس دبي للإعلام تتقدمه نهال بدري، أمين عام المجلس، بزيارة 22 جهة في العاصمة طوكيو بهدف استكشاف المشهد الإعلامي المتطور في اليابان، إذ شملت الزيارة مجموعة من أهم المؤسسات اليابانية الرائدة والتي تعد الأشهر على مستوى العالم في مجالات إعلامية متنوعة، بما في ذلك تكنولوجيا الوسائط المتقدمة والألعاب الإلكترونية والأنيميشن (الصور المتحركة) وصناعة الأفلام، كما شملت الزيارة مؤسسات كبرى في مجال البث التلفزيوني وعدد من المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في علوم الإعلام.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام: «نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للاستفادة من أفضلها في تأكيد الريادة الإعلامية لدبي وفق معايير عالمية... نحن حريصون على مد جسور التعاون مع أصحاب التجارب الإعلامية الناجحة وأهم صُنّاع الإعلام الجديد، والبرنامج يفتح نوافذ مهمة للاطلاع على تجارب بالغة ناجحة ومتميزة ويمهّد الطريق لتعاون يعزز أهداف تطوير قدرات إعلامنا المحلي».



الألعاب الإلكترونية

وتواكب أولى الزيارات، ضمن برنامج التبادل المعرفي الإعلامي، تركيز مجلس دبي للإعلام على قطاعات أساسية ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية، وبما يتناغم مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، وشملت الزيارة لقاء القائمين على مجموعة من أبرز الشركات الكبرى ذات الشهرة العالمية ومنها: «سيجا» (SEGA) و«بانداي نامكو» (Bandai Namco) و«سكوير إنيكس» (Square Enix) و«جريي» (Gree) ولها جميعاً باع طويل وشهرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الإعلامية الرقمية والألعاب الإلكترونية والأفلام.



الإنتاج والتدريب التلفزيوني

وخلال زيارة المؤسسات التلفزيونية، تمت مناقشة فرص التعاون في مجال الإنتاج وتطوير المحتوى، وتدريب وإعداد الكوادر التلفزيونية من مذيعين ومعدين ومنتجين ومخرجين وغيرها من التخصصات بأسلوب يواكب التطور التكنولوجي السريع للقطاع.



تعاون أكاديمي

وعلى الصعيد الأكاديمي، قام الوفد بزيارة إلى برج «مود جاكيون كوكون» الشهير وهو ثاني أعلى برج في العالم مخصص للأنشطة التعليمية، ويضم مقار «الكلية الدولية للتكنولوجيا» و«الكلية المهنية للتصميم»، كما زار الوفد «جامعة اليابان»، وهي الجهة المنظّمة لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي، حيث استهدفت الزيارة الوقوف على أساليب التدريس والمناهج العلمية المتّـبعة في مجال إعداد الكوادر الإعلامية الشابة، لا سيما ما هو مرتبط منها بالإعلام الرقمي، كما تم التطرق إلى بحث أساليب دعم صناعة الأفلام وتنمية المواهب وتحفيز صناع الأفلام، واستراتيجيات تسويق المحتوى، وفرص التعاون في هذا المجال من خلال برنامج التبادل المعرفي الإعلامي.