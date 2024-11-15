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علوم الدار

شمّا بنت سلطان تبحث تعزيز التعاون في الزراعة المستدامة مع «إكبا»

شمّا بنت سلطان بن خليفة خلال الزيارة (من المصدر)
16 نوفمبر 2024 01:22

دبي (الاتحاد)

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زارت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي (UICCA)، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، للاطلاع على أبحاثه الرائدة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة التحديات الحرجة في الزراعة والاستدامة البيئية.
وقد استقبلت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لمركز «إكبا»، الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة، حيث أعربت عن امتنان المركز لهذه الزيارة.
وقدّمت الدكتورة طريفة عرضاً حول الرؤية الاستراتيجية للمركز، مسلطةً الضوء على إسهامات «إكبا» في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال الأبحاث المبتكرة في الزراعة الملحية والشراكات الفعّالة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة: «لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، ينبغي أن نحرص على تمكين المجتمعات، لا سيما النساء والقادة المحليين، بالمعرفة والموارد الضرورية للتكيف والازدهار. ويساهم الاستثمار في تنمية القدرات وتبادل المعرفة في تمكين الأفراد والمجتمعات لاتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس علمية، كما يُعد البحث العلمي ركيزة أساسية في هذا الإطار، حيث يدعمنا في ابتكار حلول فعّالة وقابلة للتوسع، تُسهم في تقليل مخاطر المناخ، وتعزيز المرونة على المستويات كافة. هدفنا هو بناء قاعدة للتقدم المستدام بمشاركة المجتمعات المحلية في صياغة الحلول التي ستضمن مستقبلاً مشتركاً ومستداماً للجميع».

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