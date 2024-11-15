سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "راكز" ومكتب التجارة في مدينة فوشان الصينية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ومكتب التجارة في مدينة فوشان بجمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، وتبادل الفرص الاستثمارية في عددٍ من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، كلاً على حدة، وفدي حكومة مدينة فوشان الصينية، وغرفة التجارة الصينية، اللذين يزوران البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفدين الصينيين، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتبادل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، ومسارات التعاون المشترك وفقاً للشراكة الاستراتيجية القائمة، مشيداً سموه بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع مختلف المقاطعات الصينية والهادفة إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتي تلبي التطلعات نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة ومدينة فوشان الصينية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات المتنامية في مختلف المجالات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك.

من جهة أخرى، بحث سموه مع وفد غرفة التجارة الصينية، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إمارة رأس الخيمة وغرف التجارة الصينية، والفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والاستفادة من تبادل الخبرات الاستثمارية بين الطرفين.

كما اطلع سموه من وفد الغرفة على عمل ونشاط الغرفة وطبيعة الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأعرب أعضاء الوفدين الصينيين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والعمرانية والسياحية وجودة البنية التحتية التي أسهمت في دعم نمو وازدهار الأعمال في الدولة.