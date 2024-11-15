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نهيان بن مبارك: تقدم المجتمع يعتمد على المشاركة الفاعلة لأبناء الوطن

نهيان بن مبارك خلال فعاليات حفل تخريج مجندي الخدمة الوطنية البديلة (وام)
16 نوفمبر 2024 01:22

أبوظبي (وام)
شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تخريج الدورة الخامسة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، بحضور سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى عدد من كبار الضباط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من مسؤولي المنشآت الغذائية واللوجستية، وشركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.
وأكد معاليه، في كلمته خلال حفل التخريج، أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في ضرورة أن يكون شباب الدولة قادرين تماماً على العمل والإنتاج، مزودين بصفات الانضباط، والمسؤولية، والولاء، والتسامح، والمثابرة، والقيادة، والعمل الجماعي، إضافة إلى حب الوطن، ودعم أهدافه وأمانيه.
وأضاف أن احتفال اليوم، في الواقع، تعبير عميق عن الثقة في مستقبل هذه الدولة العزيزة، وتأكيد قوي على قناعتنا الأكيدة بأن تقدم المجتمع يعتمد بالأساس على المشاركة الفاعلة لأبناء وبنات الوطن كافة، في إطار يكون فيه كل فرد على درجة عالية من الإعداد والاستعداد، والالتزام الكامل بمسؤولياته وواجباته في خدمة الوطن.
تم، خلال الحفل، استعراض مراحل الدورة الخامسة من البرنامج، ودور شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين يوفرون الخبرة والمعرفة لتأهيل وتدريب المجندين، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى إليها الدولة، من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، والوصول إلى أمن غذائي مستدام.

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الولاء للوطن
ألقى المجند راشد يوسف البلوشي، كلمة الخريجين، وأكد فيها أن الخدمة الوطنية البديلة فرصة لإثبات الولاء للوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، واستعرض مراحل تنفيذ برنامج الدورة الخامسة، بدءاً من مرحلة التدريب الأساسي، ثم التدريب التخصصي، وصولاً إلى مرحلة الخدمة الفعلية وإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية واللوجستية والتمارين النهائية.
ومن جهتها، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، تمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمدادات الغذائية في الدولة.
وتوجهت الهيئة بالشكر إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لدعمهم المستمر، وإعداد برنامج تدريبي متميز يجمع بين الانضباط العسكري، ومتطلبات العمل في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، كما شكرت جميع شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين حرصوا على نقل الخبرة للمجندين، وتطبيق البرنامج بكفاءة واحتراف.

نهيان بن مبارك
الإمارات
برنامج الخدمة الوطنية البديلة
الخدمة الوطنية
سعيد البحري العامري
هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
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