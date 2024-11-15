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شيخة المنصوري: التسامح قيمة إنسانية عميقة

شيخة المنصوري
16 نوفمبر 2024 01:19

دبي (الاتحاد)

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قالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «التسامح هو قيمة إنسانية عميقة تُعزز استقرار المجتمعات وتُثري التعايش بين الثقافات المختلفة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُجسّد التسامح أسلوب حياة ومنهجاً راسخاً يتجلّى في مبادراتها الرائدة، مثل إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وإطلاق قوانين مكافحة التمييز والكراهية، إلى جانب الجوائز العالمية مثل جائزة زايد للأخوة الإنسانية وجائزة محمد بن راشد للتسامح. هذه الجهود جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر قيم السلام والمحبة».
وأضافت: «وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، نعكس هذا النهج الوطني من خلال تقديم خدماتنا ورعايتنا للنساء والأطفال من مختلف الخلفيات والجنسيات دون أي تمييز. نؤمن بأن الحق في حياة كريمة وآمنة هو أساس إنساني مُقدس، ونعمل على غرس قيم التسامح والاحترام في كل برامجنا ومبادراتنا».
وتابعت: «إن التسامح ليس مجرد فضيلة اجتماعية، بل هو نهج ضروري لبناء مجتمع متماسك يضمن التنمية المستدامة والسلام العالمي. نحن في المؤسسة نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة العزيمة لمواصلة مسيرتنا في تعزيز هذه القيمة السامية، لترسيخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للتسامح والإنسانية».

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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اليوم العالمي للتسامح
اليوم الدولي للتسامح
التسامح
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