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علوم الدار

تتويج الفائزين في «مزاينة رزين» بمهرجان الظفرة

عبدالله المهيري وخالد المنهالي وعدد من مُلاك الإبل (وام)
16 نوفمبر 2024 01:19

أبوظبي (وام)

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توجت «مزاينة رزين» المحطة الثانية في «مهرجان الظفرة» بدورته الثامنة عشرة، الفائزين في منافسات، أمس، ضمن 8 أشواط لسن المفاريد التلاد والشركاء المحليات والمجاهيم والتي أقيمت في منصة مزاينة الإبل في رزين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
حضر إعلان النتائج والتتويج عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وضيف الشرف خالد بن بخيت طناف المنهالي من أعيان المنطقة، وعبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالإنابة في الهيئة، وعدد من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

مزاينة رزين للإبل
الإمارات
مهرجان الظفرة
الظفرة
مزاينة الإبل
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