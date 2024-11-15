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الإمارات تساهم في دعم «مجلس حقوق الإنسان»

جمال المشرخ خلال الإعلان عن مساهمة الدولة (وام)
16 نوفمبر 2024 01:20

جنيف (وام)

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أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية، وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل متعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
واعتبر أن توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافاً.
يأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي ساهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخي، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار. 

مجلس حقوق الإنسان
الإمارات
حقوق الإنسان
المساعدات الخارجية
المساعدات الإماراتية
مجلس حقوق الإنسان الدولي
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