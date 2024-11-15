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علوم الدار

«الوطني» يبحث التعاون مع البرلمان الألماني

علي راشد النعيمي وميشائيل روث والحضور خلال اللقاء (وام)
16 نوفمبر 2024 01:19

أبوظبي (وام)

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع ميشائيل روث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ «البرلمان»، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر المجلس بأبوظبي.
حضر اللقاء، كل من أحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أن العلاقات البرلمانية الفاعلة بين البرلمانين، تساهم في دعم العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومبادرات وجهود دولة الإمارات الدبلوماسية والإنسانية والإغاثية.
من جانبه، أشاد ميشائيل روث بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات.

البرلمان الألماني
الإمارات
ألمانيا
التعاون البرلماني
المجلس الوطني الاتحادي
علي راشد النعيمي
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