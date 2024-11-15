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علوم الدار

الرئيس السنغالي: الإمارات دولة نموذجية وشريك استراتيجي موثوق

سعيد حمدان النقبي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السنغال (وام)
16 نوفمبر 2024 01:22

دكار (وام)

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قدّم سعيد حمدان النقبي أوراق اعتماده إلى فخامة بشير جوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السنغال، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر الرئاسة بالعاصمة دكار.
ونقل النقبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى السنغال، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداده للعمل سوياً مع الجانب السنغالي في كل ما من شأنه دفع العلاقات إلى آفاق أوسع بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصالح الشعبين الصديقين.
بدوره، حمّل الرئيس السنغالي، السفير النقبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
كما ثمّن فخامته عالياً علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة، بوصفها دولة نموذجية وشريكاً استراتيجياً موثوقاً تمتلك خبرات رائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والإنمائية. 

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الإمارات
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السنغال
سعيد النقبي
باسيرو ديوماي فاي
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