جلسة حوارية بـ "مجلس محمد بن حمد الشرقي" تستعرض تقنيات استدامة الزراعة

الفجيرة (وام)

نظم "مجلس محمد بن حمد الشرقي" بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ضمن مبادرة المجالس المجتمعية، جلسة بعنوان "نحو زراعة مستدامة: تقنيات الري الحديث وترشيد استهلاك الموارد" في مجلس منطقة الحلاه بالفجيرة.

وتحدث في الجلسة المهندس سعيد علي اليماحي عن مفهوم الاستدامة في الزراعة وأهمية تطبيقها لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المستقبل، موضحاً أن الاستدامة في الزراعة لا تقتصر على حماية البيئة فقط، بل تشمل أيضاً تحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أهمية تبني تقنيات الري الحديثة، التي تعتبر من الوسائل المهمّة لتحقيق الاستدامة الزراعية، مثل الري بالتنقيط والري بالرش الذكي، التي تساهم في تقليل استهلاك المياه وتوزيعها بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية.

وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير "مجلس محمد بن حمد الشرقي"، أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا لقضايا التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الزراعة والموارد الطبيعية، ودعم الابتكار في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون بين المختصين والمهتمين.