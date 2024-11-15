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علوم الدار

الإمارات تواصل دعم مخيمات النازحين في غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
16 نوفمبر 2024 01:22

غزة (الاتحاد)
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزع متطوعو «الفارس الشهم 3» مواد غذائية على العائلات النازحة في المحافظة الوسطى، للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وعبَّر أهالي القطاع عن امتنانهم للدعم الإماراتي.
تأتي هذه المبادرات ضمن الجهود الإنسانية المكثفة التي تبذلها الإمارات لدعم العائلات المتضررة في غزة، حيث تعاني الأسر من صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي إطار العملية، تابعت الإمارات مؤخراً إصلاح شبكات المياه المتضررة في مدينة خان يونس، بما يشمل إعادة تشغيل الآبار والخزانات والخطوط المتضررة، لتمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خاصة مع تفاقم معاناة الحصول على المياه وتجنب الكوارث الصحية.
وانطلقت عملية «الفارس الشهم 3» في 5 نوفمبر 2023، لتعكس قيم التضامن الإماراتي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مستندةً إلى تاريخ طويل من الدعم الإنساني والإغاثي.
وتهدف العملية إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات النازحة في غزة، بما يسهم في التخفيف من تبعات الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وبلغت كمية المساعدات الطبية التي أرسلتها الإمارات 736.25 طن مساعدات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تهدف إلى دعم سكان قطاع غزة بالغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية في ظل الوضع الصعب والحرب على غزة.
وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.

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