السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة تصل العريش ضمن «الفارس الشهم 3»

سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة تصل العريش ضمن «الفارس الشهم 3»
16 نوفمبر 2024 09:04

 وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة، اليوم، إلى مدينة العريش المصرية، وعلى متنها 5112 طناً من المواد الإنسانية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وكانت السفينة انطلقت من ميناء الحمرية بإمارة دبي، في 30 أكتوبر الماضي، وهي تحمل مواد غذائية وإيوائية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف، أسهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وشركة الفوعة للتمور، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، حتى الآن، أكثر من 34 ألف طن.
وأطلقت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى 5 مخابز أوتوماتيكية، وتوفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة وإنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليونين غالون من المياه يومياً يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، كما تم تنفيذ 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المواد الإغاثية وذلك ضمن عملية طيور الخير الإنسانية.
وتواصل دولة الإمارات العمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر الوسائل والطرق المتاحة كافة للإسهام في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحراً وبراً وجواً تجسيداً لالتزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في تقديم أشكال الدعم الإنساني كافة إلى الأشقاء الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
«أوتشا»: تسليم المساعدات في شمال غزة «شبه مستحيل»
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
آخر الأخبار
كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر
الرياضة
كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر
اليوم 11:47
6 ميداليات تمنح الإمارات صدارة «عربية الشطرنج»
الرياضة
6 ميداليات تمنح الإمارات صدارة «عربية الشطرنج»
اليوم 11:24
«أوبتا»: أرقام مرموش تُغازل «كبار أوروبا»!
الرياضة
«أوبتا»: أرقام مرموش تُغازل «كبار أوروبا»!
اليوم 10:38
«رونالدو 910» يُبهر العالم!
الرياضة
«رونالدو 910» يُبهر العالم!
اليوم 10:18
بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية
الأخبار العالمية
بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©