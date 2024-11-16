السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
16 نوفمبر 2024 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.
بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

أخبار ذات صلة
طقس صحو وغائم جزئيا ورطب ليلا غدا
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الشرطة الفرنسية تحاصر محتجز الرهائن قرب باريس
الأخبار العالمية
مسلح يحتجز رهائن في مطعم قرب باريس
اليوم 18:31
شوارع موقع بومبيي الأثري تغص بالسياح
الترفيه
بومبيي تفرض حدّا أقصى للزوار يوميا للحد من السياح
اليوم 18:26
خفر السواحل يجلون السكان مع اقتراب الإعصار "مان-يي" في الفلبين
الأخبار العالمية
الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب الإعصار "مان-يي"
اليوم 18:14
مطار دالاس
الترفيه
إطلاق نار على طائرة في مطار قبيل إطلاقها
اليوم 17:52
تتويج أبطال الجودو والمصارعة والموانع في «شاطئية كلباء»
الرياضة
تتويج أبطال الجودو والمصارعة والموانع في «شاطئية كلباء»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©