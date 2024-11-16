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حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع
16 نوفمبر 2024 19:23

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة، وتوفير سبل الاستقرار والحياة الكريمة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما استمع سموه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

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وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

النهضة والتقدم
من جهتهم، أعرب أهالي مدينة السلع عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم، التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

كما قام سموه بجولة تفقدية لعدد من مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الخدمية في مدينة السلع والتي تنفذها بلدية الظفرة بما يتماشى مع النهضة الشاملة ورؤية حكومة أبوظبي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.

المصدر: وام
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