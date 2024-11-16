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علوم الدار

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
16 نوفمبر 2024 22:41

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان العين للكتاب 2024 تحت شعار «العين أوسع لك من الدار».
يُقام المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة، خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الحالي في «العين سكوير»، استاد هزاع بن زايد، بالإضافة إلى عدد من المراكز الثقافية والسياحية الأخرى في مدينة العين.
يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الثقافية والأدبية والترفيهية، التي تُلبي تطلعات جميع الفئات العمرية، سعياً إلى ترسيخ رسالة المهرجان الرامية إلى دعم المواهب، وبناء جيل متعلم ومهتم بالتراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، إلى جانب تقدير رواد الثقافة والمعرفة والفنون، وتكريس المكانة المميزة لمنطقة العين، لا سيما مع إعلانها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025.
يحتفي المهرجان بمسيرة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان «رحمه الله»، وتجربته الغنية في مجالات الأدب والشعر، واهتمامه الكبير بنقل الموروث إلى الأجيال القادمة، ورعاية المثقفين والأدباء، ودوره المؤثر في رعاية الدورات السابقة من المهرجان وذلك من خلال أجندة برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة».
وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية إن «المهرجان يعد علامة فارقة في الاحتفاء بالكتّاب والناشرين، ويرسخ ثقافة دولة الإمارات وتاريخها في عقول الأجيال، كما أصبح برؤيته المتجددة أحد أبرز الفعاليات على أجندة منطقة العين، صاحبة الإرث الحضاري البارز الذي أغنى مجالات الثقافة الإماراتية، ما سيعزز مكانتها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025».
يخصص المهرجان للعام الثالث على التوالي برنامجاً يبرز أهمية الشعر الشعبي، ويتناول في هذه الدورة محورين؛ يحتفي الأول بذكرى شعراء كبار رحلوا هذا العام، ويرصد الثاني حركة توثيق الشعر الشعبي في الدولة.
وتجدد نسخة هذا العام من المهرجان رسالتها في تمكين الشباب ودعمهم، حيث تستقطب مشاركات ثقافية وفنية غنية من الأطفال واليافعين والشباب، عبر تنظيم فعاليات تبرز قدراتهم ومهاراتهم، مع فسح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في تنظيم وإدارة بعض البرامج التي يقدمها المهرجان.
كما يُسلّط الضوء على الخصائص الفريدة لمنطقة العين، بمجتمعها المميز، وتاريخها الغني، وطبيعتها الاستثنائية، والترويج لذلك من خلال فعاليات ثرية، بالإضافة إلى إتاحته فرص اقتناء الكتب والاستمتاع بالفعاليات والعروض الفنية المتجددة كل عام.

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المصدر: وام
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