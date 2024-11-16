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علوم الدار

الإمارات تحتفي بـ «اليوم العالمي للصقارة»

الإمارات تحتفي بـ «اليوم العالمي للصقارة»
17 نوفمبر 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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احتفى نادي صقاري الإمارات، أمس، باليوم العالمي للصقارة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، الذي يُصادف 16 نوفمبر من كل عام. وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام للنادي، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة: خريطة انتشار الصقارة في مختلف أنحاء العالم توسعت على نحوٍ غير مسبوق، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومُتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وأصبحت تُمارس اليوم في 90 دولة من قبل ما يزيد على 100 ألف صقّار، وذلك بفضل الجهود التي بدأتها وقادتها الإمارات على مدى السنين الماضية، ومن أهم إنجازاتها تسجيل الصقارة في منظمة اليونسكو كتراث إنساني قبل 14 عاماً.

الإمارات
الصقارة
نادي صقاري الإمارات
الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
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