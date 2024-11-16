"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة شخصين تعرضا لحادثين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الإسعاف الجوي ساهم في إنقاذ شخصين آسيويين بعد أن تعرضا لحادثين في إمارة الشارقة.

وكتبت الوزارة، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "فرق طيران الإسعاف الجوي في إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية تسهم في إنقاذ حياة مقيمين آسيويين تعرضا لإصابات بليغة بحادثي تصادم منفصلين في إمارة الشارقة".

وأضافت الوزارة أن صقور الداخلية قاموا بـ"تدخل سريع ودقيق لنقل المصابين جوًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

فرق طيران الإسعاف الجوي في إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية تسهم في إنقاذ حياة مقيمين آسيويين تعرضا لإصابات بليغة بحادثي تصادم منفصلين في إمارة الشارقة. تدخل سريع ودقيق لنقل المصابين جوًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.#صقور_الداخلية… pic.twitter.com/Xf9eJygP00 — وزارة الداخلية (@moiuae) November 16, 2024