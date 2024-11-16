«تنمية المجتمع» تنظم منتدى القطاع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تنظيم النسخة الثالثة من منتدى القطاع الثالث تحت شعار: «شركاء لتحقيق الأثر»، غداً، وذلك بالتعاون مع «أدنوك»، في مركز أبوظبي للطاقة، في إطار جهود الدائرة وحرصها على دعم وتفعيل دور جهات القطاع الثالث في النهوض بالمجتمع، وتعزيز جودة حياة الأفراد.

ويهدف منتدى القطاع الثالث في نسخته الثالثة إلى دفع جهود دائرة تنمية المجتمع نحو إنشاء بيئة داعمة متكاملة لجهات القطاع الثالث، من خلال تعزيز الجانب المعرفي، ومناقشة أهم الفرص والتحديات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية تضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين. وستركز مواضيع المنتدى على كيفية تمكين القطاع الثالث، وتعزيز القدرات والمهارات فيه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. ويقام خلال المنتدى حفل توزيع جوائز القطاع الثالث للمرة الأولى، لإبراز جهود الجهات المتميزة في القطاع الثالث، وتوجيه مختلف الجهات والأفراد الذين يسعون إلى إحداث تأثير اجتماعي، عبر الاحتفاء بهم وتكريمهم، مما يساهم في ترسيخ الثقة بالقطاع الثالث، باعتباره مساهماً فاعلاً في التأثير الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية. وتتضمن جوائز القطاع الثالث هذا العام 6 فئات رئيسية: أفضل مؤسسة نفع عام، ومؤسسة النفع العام الأكثر تأثيراً، وأفضل شركة ذات هدف اجتماعي، والشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً، وأفضل فريق تطوعي، وأفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية.

وفي هذا الإطار، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «يعد المنتدى فرصة سنوية لإبراز الدور الحيوي للقطاع الثالث في تحقيق تطلعات أبوظبي نحو توفير بيئة داعمة تحتضن مؤسسات النفع العام، وتعزز دورهم في تحسين جودة الحياة».

وأضاف البلوشي: إن النسخة الثالثة من منتدى القطاع الثالث ستتضمن الإعلان عن الفائزين في جوائز القطاع الثالث، والتي تعد منصة نحتفي خلالها بالجهود التي يبذلها القطاع الثالث في الدفع بعجلة التنمية المستدامة في المجتمع، إضافةً إلى الفرق التطوعية والشركات ذات الهدف الاجتماعي، كما تكرم الجائزة أفضل مساهمات المسؤولية المجتمعية ومدى تأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وكشف البلوشي عن أنه تم تشكيل لجنة من المتخصصين من مجموعة من المؤسسات الاتحادية والمحلية، لدراسة وتقييم المشاركات وتحديد المؤهل منها للوصول إلى المرحلة النهائية، الأمر الذي يؤكد حرص الدائرة على منح الجائزة للمشاركات الأكثر تميزاً وفق تقييم الخبراء.

جلسات

يتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تركز على سبل دعم القطاع الثالث وتمكينه من إحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وسبل ترسيخ الشراكات بين مؤسسات القطاع الثالث والقطاعين العام والخاص، وتبني استراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتفعيل دور القطاع الثالث وتعزيز مفاهيم التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير بيئة تشجع على التطوع والمشاركة المجتمعية.

وسيناقش المنتدى دور القطاع الثالث في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية ودور المسؤولية الاجتماعية للأعمال في معالجة التحديات، وأساسيات العمل لإنماء المشاريع ذات الأهداف الاجتماعية، وآليات بناء قدرات المؤسسات ذات النفع العام.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تركز على سبل دعم القطاع الثالث وتمكينه من إحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وسبل ترسيخ الشراكات بين مؤسسات القطاع الثالث والقطاعين العام والخاص.

منصة

يشهد المنتدى تعريفاً بمجلس القطاع الثالث، الذي يوفر منصة تمكن ممثلي القطاع الثالث من التعبير عن تحدياتهم والتعاون في إيجاد الحلول وتحديد فرص النمو، إلى جانب دوره في تعزيز العلاقة بين القطاع والحكومة، وتمثيل صوت القطاع الثالث في عمليات صنع السياسات واتخاذ القرار، لضمان تعزيز إنشاء بيئة داعمة متكاملة لجهات القطاع الثالث، وتفعيل دوره في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع.