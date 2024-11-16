الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 تطبيقات علمية لـ «الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية»

6 تطبيقات علمية لـ «الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية»
17 نوفمبر 2024 01:14

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
خالد عبدالله العوضي لـ «الاتحاد»: 103 دول استفادت من المساعدات الإغاثية  المرسلة من دبي منذ بداية العام

يعد برنامج «نظام التعزيز للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات إشارات الترددات الراديوية» فرصة فريدة لدولة الإمارات لتعزيز مشاركتها في التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، حيث يوفر البرنامج أيضاً فوائد كبيرة تشمل تطوير القدرات المحلية في مجال هندسة الفضاء، وتعزيز التطبيقات التجارية المحتملة، ودعم التعليم في هذا المجال.
يهدف البرنامج في إلى تقديم خدمة تجارية تحسن جودة الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، مثل نظام التموضع العالمي (GPS) وجاليليو (Galileo)، لتمكين دقة أعلى في تحديد المواقع، بالإضافة إلى أن البرنامج يتيح لدولة الإمارات فرصة امتلاك كوكبة وطنية من الأقمار الاصطناعية خاصة بها، تتعامل مع هذه الأنظمة لتعزيز الملاحة.
حيث تم إسناد هذا البرنامج البحثي الممول من وكالة الفضاء الإماراتية إلى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر المركز بنية مبتكرة تعتمد على استخدام كوكبة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة في المدارات الأرضية المنخفضة، مما يعد بأداء أفضل وبتكلفة أقل مقارنة بالأنظمة التقليدية، ويستخدم هذا الحل المبتكر تقنيات إشارات الترددات الراديوية لتقديم نظام تعزيز فعّال للملاحة.
يدعم البرنامج 6 تطبيقات متنوعة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، التي تحتاج إلى تكامل دقيق مع أجهزة الاستشعار للتموضع على الطرق، والطائرات من دون طيار (UAV)، التي تتطلب دقة موثوقة في تحديد المواقع، كما يلبي احتياجات الزراعة الدقيقة، التي تتطلب تقنيات ملاحة متقدمة غير متوافرة دائماً في الأنظمة الحالية، ويواجه تحديات الملاحة في المناطق الحضرية، حيث تتأثر الإشارات بالمباني العالية. إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج إمكانات لتعزيز الأمن الإلكتروني لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف التصدي للهجمات الخبيثة والقرصنة، مع مواجهة التهديدات المتزايدة مثل التشويش والانتحال. ووضعت دولة الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» بهدف دعم تحقيق رؤية الإمارات والغايات والأهداف المستهدفة في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته وبحيث تحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة، خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادرات نوعية. 
حيث تستمر دولة الإمارات بالاستثمار في المشاريع والأنشطة الفضائية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل من أجل وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في تلك الصناعة، وحددت وكالة الإمارات للفضاء بدقة الأولويات لجميع القطاعات، مع وضع الأسس بتوفير بنية تحتية علمية لازدهار قطاع صناعات الفضاء وأيضاً البنية الصناعية المتطورة، من خلال تطوير الشراكات التي تتيح تحقيق الأهداف المتمثلة في جعل اقتصاد الإمارات اقتصاداً قائماً على المعرفة والتنوع.

الملاحة
الأقمار الاصطناعية
الإمارات
التكنولوجيا المتقدمة
الفضاء
التعليم
وكالة الفضاء الإماراتية
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
اليوم 22:41
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
17 نوفمبر 2024
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية
17 نوفمبر 2024
دخان كثيف من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد أحياء مدينة صور بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
17 نوفمبر 2024
خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025
17 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©