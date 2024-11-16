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جامعة الدول العربية تثمن مبادرات «أم الإمارات» لدعم الأمهات اللبنانيات

جامعة الدول العربية تثمن مبادرات «أم الإمارات» لدعم الأمهات اللبنانيات
17 نوفمبر 2024 01:14

القاهرة (وام)
ثمنت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية المبادرة الإنسانية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعم الأمهات اللبنانيات، وذلك من خلال إرسال طائرتين حَمَلَتَا 80 طناً من المستلزمات الخاصة بهن.

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وقالت السفيرة أبوغزالة: إن هذه الجهود التي تأتي في إطار الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت في توقيت مهم للغاية، حيث إن المرأة اللبنانية في أمسّ الحاجة لهذا الدعم في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان وهو من أسمى وأرفع نماذج التضامن والدعم العربي.
ودعت أبوغزالة إلى ضرورة الاقتداء بهذا النموذج وتسيير الكثير من المساعدات التي تفي باحتياجات المرأة؛ نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها، كون المرأة في الصفوف الأمامية لتحمل أعباء الأزمات، من الأزمة الاقتصادية إلى النزوح وعدم الاستقرار السياسي.

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