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علوم الدار

«حكماء المسلمين»: التسامح مبدأ أخلاقي وواجب إنساني

«حكماء المسلمين»: التسامح مبدأ أخلاقي وواجب إنساني
17 نوفمبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة العالم وشعوبه إلى ضرورة العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونبذ أشكال العنف والصراعات كافة التي تقوِّض أسس المجتمعات وتستنزف مواردها، مهددة بتدمير حاضرها ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكداً أن التسامح ليس مجرد اختيار، بل هو السبيل الأوحد للخروج من دوامة الحروب والصراعات التي تعصف بمناطق شتى حول العالم، وهو المفتاح لإنهاء المآسي المتواصلة التي يرزح تحت وطأتها الأبرياء، وينوء بها كاهل الفقراء والمحتاجين والضعفاء، والمهمشين.
وقال مجلس حكماء المسلمين في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: إن قيمة التسامح ليست مجرد خيار أخلاقي، بل هي واجب إنساني وشرط أساسي لاستقرار المجتمعات وتقدمها، وإرساء دعائم سلام حقيقي، يُعيد للإنسانية توازنها وينشر الرحمة والعدل والأمل في كل مكان، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي في جوهره دين السلام والرحمة، ويدعو إلى نبذ الكراهية والعداء، فهو يحث دائماً على التعايش السلمي بين الناس على اختلاف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم .

مجلس حكماء المسلمين
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