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«المجلس العالمي» يؤكد أهمية تعزيز ثقافة التسامح بالمجتمعات

«المجلس العالمي» يؤكد أهمية تعزيز ثقافة التسامح بالمجتمعات
17 نوفمبر 2024 01:15

أبوظبي (وام)

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أكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على أهمية التعاون المشترك لتعزيز ثقافة التسامح. وقال في بيان أمس، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح: «إن الالتزام بمبادئ التسامح أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة خطاب الكراهية».
وأشاد بوثيقة الأخوة الإنسانية ودورها المهم في ترسيخ ثقافة التسامح بالمجتمعات مؤكداً على ضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات، ووقف انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجلس في بيانه جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة البلدان إلى ضرورة تعزيز جهود التعاون المشترك لنشر ثقافة التسامح بوصفه أساساً لتحقيق السلام والانسجام داخل المجتمعات، وضرورة فهم الاختلاف وقبول تنوع الحضارات وتعزيز الحوار بين الثقافات الذي يضمن استدامه التفاهم والسلام بين البشر.

أحمد بن محمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح والسلام
اليوم الدولي للتسامح
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أبوظبي
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