شرطة أبوظبي تحتفي بمبادرات إنسانية وحضارية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرات إنسانية وحضارية، ضمن الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتسامح والذي يصادف 16 نوفمبر سنوياً، وذلك ضمن اهتمامها بترسيخ قيم التسامح بين أفراد المجتمع، مشيدة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة لأسمى صور التسامح والقيم الإنسانية السمحة للتعايش السلمي.

وأقامت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مأدبة إفطار صباحي لموظفيها، ضمن جهودها في ترسيخ مفهوم التسامح وتعزيز الروابط الاجتماعية في أجواء من الألفة والمحبة والتعايش السلمي الكريم.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال المأدبة، أن التسامح واجب إنساني على الجميع، فهو من أنبل الصفات التي يتصف بها الإنسان، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً متميزاً للتسامح، حيث يتعايش الجميع تحت رايتها بحقوق متساوية وعدالة واحدة، فهي سباقة دائماً إلى الحث على مبادئ التعايش والسلام.

وأضاف: نحن اليوم نفاخر الأمم بتاريخنا الحافل بقيم التسامح والمحبة التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين جميع الشرائح والمكونات في مجتمع الإمارات، للعيش بسلام حتى أصبحت إمارات الخير والعطاء نموذجاً يحتذى في العالم.

ونفذت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ورشة متخصصة، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بهدف تعزيز قيم التسامح بين المنتسبين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية في مجال التعايش المجتمعي. وكرمت مديرية المرور والدوريات الأمنية مجموعة من العمال في المدينة العمالية بمنطقة المفرق احتفاء باليوم العالمي للتسامح.