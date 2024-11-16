تكريم «العليا للأخوة الإنسانية» بجائزة ماغوس لتعزيز التعايش السلمي

مدريد (وام)

كرمت مؤسسة ماغوس، الأمانة العامة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بجائزة ماغوس لتعزيز التعايش السلمي؛ تقديراً لجهود اللجنة المستمرة في تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، وتعزيز مفاهيم الوثيقة بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال حفل دولي أقيم مساء أمس الأول في إسبانيا. تم منح الجائزة للدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بحضور حاكم ملقا فرانسيسكو دي لا توري، كما شارك فيه عدد من الشخصيات البارزة والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل هذه الجائزة اعترافاً عالمياً بجهود الأمانه العامة للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وفي كلمة له خلال التكريم، أعرب الدكتور خالد غانم الغيث عن امتنانه بالحصول على هذه الجائزة، مشيراً إلى أنها تشجع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على تعزيز أهمية الوثيقة والتعاون بين الأديان والأمم.‎